22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  Ehliyet sınavı çetesine suçüstü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Güncel

Ehliyet sınavı çetesine suçüstü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Van'ın Çatak ilçesinde polis ekiplerince ehliyet sınavı çetesine yönelik yürütülen çalışmada toplam 8 kişi gözaltına alındı.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Çatak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri organize sınav dolandırıcılığına ağır darbe vurdu. Ekiplerin fiziki takibi sonucu, ehliyet sınavına düzenek ile giren 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik koordinasyonunda yürütülen başarılı operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki çapraz sorgularında, olayın bireysel değil organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organizasyonu yönlendirdiği belirlenen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Çatak İlçe Emniyet Amirliği'nin dikkatli takibi, profesyonel çalışması ve hızlı müdahalesi sayesinde şebekeye önemli bir darbe vuruldu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, çalışmaların 7/24 devam ettiğini, yeni gözaltların ve yakalama sayısının artabileceğini belirtti.

