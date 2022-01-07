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Ehliyet sınavı için kopya düzeneği temin eden 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da, ehliyet sınavlarına giren kişilere gizli kamera ve dinleme cihazı temin ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.

AA7 Ocak 2022 Cuma 18:25 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:34
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı e-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen Y.O'nun üstünde arama yaptı.

Aramada gizli kamera ve kulaklık sistemi bulununca Y.O. gözaltına alındı.

Çalışmaları genişleten ekipler, bu kişiyle birlikte hareket ettiği belirlenen A.S.K. ve A.Y'yi de yakaladı.

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 2 adet kamera düzeneği, 2 kulak içi dinleme cihazı, 1 harici şarj cihazı, 1 internet dağıtıcı, 1 SİM kart ve aktarım cihazı ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise M.R.A. ve İ.K. isimli şüpheliler yakalandı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K. serbest bırakıldı. M.R.A, İ.K. ve A.Y tutuklandı, Y.O. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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