Ehliyet sınavı ne zaman? 2023 ehliyet sınavı tarihleri

Ehliyet Sınavı tarihleri 2023, sürücü belgesi almak için kursa kayıt yaptıran adaylar tarafından merak ediliyor. Ehliyet sınavları, MEB tarafından başarılı kursiyer sayısına göre belirlenmektedir. Peki ehliyet sınavı ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 yılı için geçerli olan ehliyet sınavları takvimi

Her Ayın 1 ile 10 arası kayıt olanlar için geçerlidir. MEB bağlı okullarda E-Sınav'a girilmektedir. MEB tarafından başarılı kursiyer sayısına göre belirlenmektedir.

2023 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ



KAYIT TARİHİ - YAZILI SINAV TARİHİ - DİREKSİYON SINAV TARİHİ



Ocak 01-10 15.01.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Şubat 01-10 15.02.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Mart 01-10 15.03.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Nisan 01-10 15.04.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Mayıs 01-10 15.05.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Haziran 01-10 15.06.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Temmuz 01-10 15.07.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ağustos 01-10 15.08.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Eylül 01-10 15.09.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ekim 01-10 15.10.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Kasım 01-10 15.11.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Aralık 01-10 15.12.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

EHLİYET NASIL ALINIR?



Sürücü belgesi alabilmek için en düşük ehliyet alma yaşı olan 18 yaşını geçmeniz ve öğrenim şartı olarak da en az ilkokul eğitimini tamamlamanız gerekir. Sağlık şartı olarak sağlık ocakları ya da hastanelerden alabileceğiniz sağlık raporunuz bulunmalıdır. Bu sağlık muayenesinde göz sağlığınız, varsa kronik rahatsızlıklarınız ve vücut koordinasyonunuz test edilir.

Ayrıca ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavı olmak üzere iki sınavı geçmeniz gerekir. Daha sonra sıra adli sicil kaydınızı göstermeye gelir. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki 188, 190 ve 191. Maddeler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. Fıkra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçları işleyen kişiler ehliyet alamaz.

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER



Sürücü belgesi almak için gerekli olan sağlık testini tamamladınız, sürücü kursu eğitimini aldınız, sınavları başarıyla geçtiniz, peki ya şimdi ne yapmalısınız? Süreci hızlandırmak için bir an önce ehliyet almak için gerekli evraklar ve bedelleri toplamanız gerekli. Bu evrakları şöyle sıralayabiliriz:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası

Öğrenim Belgesi (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi olması gerekmektedir)

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan Grubu Belgesi

Adli Sicil Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli ve vakıf payı

Bu belgeleri tamamladıktan sonra başvurduğunuz sürücü kursundan ehliyetinizi alabili