Ehliyet sınavına giren kişiler kopya çekerken düzenekleriyle beraber yakalandı

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu organizatör A.Y. (37) okul dışında, sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 4'er kulaklık, kamera, mikrofon 3 modem ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

