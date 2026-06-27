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Ehliyet sınavında teknik ekipmanlı kopya skandalı! 24 ilde gözaltı sayısı yükseldi

Konya merkezli 24 ilde, ehliyet sınavlarında adayların üzerlerine yerleştirdikleri teknik ekipmanlarla usulsüzlük yapan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 165'e yükselirken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Ehliyet sınavında teknik ekipmanlı kopya skandalı! 24 ilde gözaltı sayısı yükseldi
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Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 67 zanlı daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 165'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 262 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatılmıştı. Konya ve Antalya'da dün polis ekipleri tarafından şüphelilerden 98'i yakalanmıştı.

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