Ehliyet sınavlarına e-denetim  

Eğitim Vizyonu’ndaki ‘taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek, kalitelerinin artırılması’ hedefi doğrultusunda oluşturulan ‘e-Trafik’ modülü ile uygulamalı direksiyon sınavlarının etkin bir şekilde denetlenmesi, Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.5 aydır Türkiye genelinde kullanılan sistemle 81 ilde yapılan sınavların denetimi yapılıyor.

EŞ ZAMANLI KONTROL

Sınavlara yönelik aksaklıkların tek tuşla saptanabilmesini sağlayan modül sayesinde son 5 aylık dönemde Türkiye genelindeki sınavlarda eş zamanlı denetim ve büyük oranda uygulama birliği sağlandı. Modül ile takip edildiğinin bilinmesiyle sınavların daha disiplinli bir şekilde uygulanmasına olanak tanındı. Bilgisayarların yanı sıra tablet ve cep telefonlarından da kullanılabilen modülde sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, direksiyon eğitim dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonları ve sınav güzergahı ile ilgili denetim formları yer alıyor. Formlarda her sınav başlığı altında ortalama 50’nin üzerinde denetim maddesi bulunuyor. Bakanlık temsilcileri,bu formlara sınavlarla ilgili tespit ettikleri olumlu ve olumsuz unsurları işlerken, Bakanlık da il ve ilçeler bazında saptanan aksaklıkların takibini yaparak, anında müdahalede bulunabiliyor.