Ehliyet soruları 20 Ekim sınav yorumları nasıldı MEB-MTSAS Ehliyet sınavı zor muydu kolay mıydı

Ehliyet sınavı sorular ve cevapları bu sayfada! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı soruları ve cevapları, MEB bünyesinde yer alan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü odsgm.meb.gov.tr sayfasında yayınlanıyor. Ehliyet sınavı 20 Ekim saat 14.00'te MEB tarafından yapıldı.

Sürücü belgesi almak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavlarına giriyorlar. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı senede beş defa düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takviminde sınav tarihlerini açıklıyor.

Ehliyet sınav bitiminin ardından güncel yorumları haberimizin detayından görüntüleyebilirsiniz.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?



Ehliyet sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 20 Ekim 2018 tarihinden MEB tarafından uygulanan ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandığında haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim ehliyet sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde "http://www.meb.gov.tr"den yayımlanacak. Adaylar TC Kimlik numaraları ile öğrenebilecek.





EHLİYET SINAVI NASILDI?



Sorulara bakıldığında bir kısım sorular bilgi ile rahatlıkla çözülebilecek düzeydedir. Bir kısım sorular ise adayların mantık yürütmesini hedeflemektedir. Genel olarak bakıldığında sınavın çok ağır olmadığı görülmektedir. Adaylara önerimiz konulara çalışıp online olarak sistemimizden soruları çözmeleridir.

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUR?



Ehliyet sınavında adaylara 4 farklı dersten 50 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk ve yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği dersi 9 soru

- Trafik adabı dersi 6 soru



SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?



Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

EHLİYET SINAVINDAN 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?



Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Toplam yapılan doğru sayısı önemlidir. İsterseniz Motor bilgisi alanından hiç soru yapmasanız bile toplamda 35 doğru cevap, başarılı sayılmanıza yetecektir. Sınav toplam 1 saat sürmektedir.

SÜRÜCÜ SERTİFİKA TÜRLERİNE GÖRE FARKI SINAV UYGULAMASI VAR MIDIR?



Kesinlikle hayır. Sürücü adaylarının tamamı sertifika türü ayrımı olmadan tek tip sınava girmektedir. Yani farklı sertifika türlerine göre farklı sınav uygulaması yoktur.

EHLİYET SINAVI SORULARI VE YORUMLARI NASIL?

20 Ekim 2018 tarihinde ehliyet sınavı gerçekleştirilidi. Bazı adaylar sınav öncesi ve sonrası sosyal medyada özellikle de twitter’da birbirinden ilginç paylaşımlarda bulundu. Ehliyet sınavı zor muydu kolay mıydı? Sorular nasıldı? Sizler de sınava giren diğer sürücü adaylarıyla görüşlerinizi sayfanın sonunda bulunan YORUMLAR kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar...



EHLİYET SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Renkli fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığı ile renkli ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

d. Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve (renkli fotoğraflı, çift mühürlü/kaşeli ve çift imzalı sınav giriş belgesinin) sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h. Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye göndereceklerdir.

i. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan), 16

k. Renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l. Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m. Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava katılan kursiyerler, 09/12/2016 tarih 29913 RG yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine tabidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılacaktır.



DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak.



“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.



“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.



Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.



Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.