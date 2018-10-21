Ehliyet yenileme belgeleri nelerdir 2018 Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır

Ehliyet yenileme belgeleri nelerdir Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Sürücü adayların merak ettiği Ehliyet yenileme evrakları neler 2018? Ehliyet yenileme zorunlu mu? Sorularının yanıtlarını haberimizde hazırladık. Ehliyet belgelerini yenilemek isteyenler ya da ilk defa ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerine başvurmak zorundadır. Bu işlem için Nüfus Müdürlüklerinden randevu almak zorundasınız. Peki ehliyet yenileme evrakları nelerdir? Ehliyet yenileme zorunlu mu? Ehliyet yenileme evrakları nelerdir? Eski ehliyetini yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır: Eski ehliyet belgeniz, Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport), Sürücü olur sağlık raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf, Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi, Sürücü belgesi değiştirmek için bankaya yatıracağınız 15 TL'nin dekontu, Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmeniz yeterli). İşte merak edilen diğer detaylar…

EHLİYE YENİLEME BELGELERİ NEDİR?

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücreti, 2018 yılında 15 Türk Lirası olarak açıklandı. 2019 ehliyet ücreti hakkında şu ana dek resmi açıklama yapılmadı.

EHLİYET SAĞLIK RAPORU: NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ehliyet sağlık raporu (2018-2019), hliyet Sağlık raporunu Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığımız tarafından ruhsatlı Özel Hastanelere gidilerek alınıyor.

EHLİYET SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet sağlık raporu ücreti, 3 kurumda farklı fiyatlar bulunuyor. Aile hekimlerinde herhangi bir ücret alınmaz. Kesinlikle ücretsizdir. Eğitim Araştırma Hastanelerinde tek hekim raporu 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu ise 300 TL, Devlet Hastanelerinde tek hekim 50 TL, Kurul ise 200 TL dir.

EHLİYET YENİLEME: SAĞLIK RAPORU ŞART MI?

Ehliyet yenilemek için sağlık raporu şartı olup; ağır araç sürücüleri için farklı hafif araç sürücüleri için ise farklı süreler belirlenmiş. Sağlık raporunu Aile Hekimlerinizden, Devlet Hastanelerinden, Özel Sağlık Kurumlar üzerinden öğrenilebiliyor.

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir?

Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Sürücü belgemi bir yakınım teslim alabilir mi?

Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi ne kadar?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.