Ehliyet yenileme evrakları nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 2022 Aralık ayında sona erecek. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Ehliyet yenilemek için gerekli evrakların önceden hazırlanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne götürülmesi gerekiyor. Ehliyet ücretinin de randevu zamanından önce yatırılması gerekiyor. Peki Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır? İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet sistemine geçilmesi ile birlikte eski ehliyetlerin son tarih zamanına kadar yenilenmesi gerekiyor. 31.12.2022 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

Ehliyet yenileme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılıyor.

Ehliyet yenileme randevusu , Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden alınıyor. Ehliyet yenilemek için gerekli evrakların önceden hazırlanarak, Ehliyet yenileme ücretinin dekontu ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne götürülmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELERDİR?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyet almak isteyen kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor.

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank