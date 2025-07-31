İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5961
  • EURO
    46,5183
  • ALTIN
    4297.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ehliyet yenileme süresi 3 ay uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025'e uzatıldığı açıklandı.

İHA31 Temmuz 2025 Perşembe 18:46 - Güncelleme:
Ehliyet yenileme süresi 3 ay uzatıldı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. Ancak 18 Kasım 2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının yüzde 70'i son 3 ayda gerçekleşti" dedi.

31 Ekim 2025 tarihinin son olduğunu artık uzatılmayacağını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle: ocak 140 bin, şubat 82 bin, mart 84 bin nisan 101 bin, mayıs 270 bin, haziran 502 bin, temmuz 1 milyon 413 bin 489. Sadece son 2 günde 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak son tarih, 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.