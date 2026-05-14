  Ehliyet yenilemede 65 yaş kararı: Her 3 yılda bir şart
Güncel

Ehliyet yenilemede 65 yaş kararı: Her 3 yılda bir şart

Türkiye'de sürücüleri ilgilendiren yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi.Yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler, her üç yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaşını aşan vatandaşlar için ise bu süre iki yıla indirildi. İşte düzenlemenin detayları..

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 14:46
Ehliyet yenilemede 65 yaş kararı: Her 3 yılda bir şart
Hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi hedefleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE SAĞLIK KONTROLÜ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler, her üç yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaşını aşan vatandaşlar için ise bu süre iki yıla indirildi. Böylece yaşlı sürücülerin hem sağlık kontrolleri hem de ehliyet yenileme işlemleri daha sık takip edilecek.

Ticari araç kullanımında da yeni kurallar devreye giriyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi.

66 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR.

Büyük otobüs şoförleri için en az 26 yaş şartı korunurken, ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce geçici olarak 69 yaşa kadar çıkarılan üst sınırın ardından, yeni düzenlemelerle birlikte bu alandaki kurallar yeniden netleştirildi. Ayrıca ticari sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurmaları zorunlu hale getirildi.

UYARI YAPILDI

Yapılan bu değişikliklerle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de sürücülerin sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor. Söz konusu uygulama, ileri yaştaki sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde ilgili kurumların düzenlemeye ilişkin daha detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sağlık kontrollerini zamanında yaptırarak ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarı yapıldı.

  • ehliyet yenileme süreci
  • sağlık kontrolü
  • ileri yaş sürücüler

