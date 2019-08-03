Son zamanlarda popüler olan ejder meyvesi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Ejder meyvesi nasıl yetişir? Ejder meyvesi nedir, ejder meyvesi 2019 fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları da güncel olarak araştırılıyor. Ejder Meyvesi (Pitaya) Orta ve Güney Amerika kökenli fakat bugün ticari olarak Malezya, Vietnam, İsrail ve nihayet Türkiye’de Mersin, Adana, Antalya, Muğla gibi denize sıfır Akdeniz İkliminin hakim olduğu yüksekliği maksimum 200 rakım olan yerlerde üretiliyor. Ejder meyvesinin hasadına Mersin'in Silifke ilçesinde başlandı. Ejder meyvesi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık...

EJDER MEYVESİ NASIL YETİŞİR?

Ejder Meyvesi (Pitaya) Orta ve Güney Amerika kökenli fakat bugün ticari olarak Malezya, Vietnam, İsrail ve nihayet Türkiye’de Mersin, Adana, Antalya, Muğla gibi denize sıfır Akdeniz İkliminin hakim olduğu yüksekliği maksimum 200 rakım olan yerlerde üretilmektedir.

Uzun kaktüs benzeri ağaçlara sahip olan meyvenin çok büyük, beyaz, kokulu ve sadece gece açan hatta bir dönem Meryem Uzerli’nin dahi oynadığı diziye isim olmuş, Gecenin Kraliçesi adında çiçeğe sahiptir. Ejder Meyvesi, diğer deyişle Pitaya, tatlı , kremamsı ve çok güzel, sıradışı bir aromaya sahiptir. Tanesi 1 kg kadar olabilen Ejder meyvesinin en güzel tüketim şekli soğuk olaraktır.

Ejder Meyvesi (Pitaya) üretiminin genel olarak kolay olduğunu söyleyebiliriz. Kumlu bir ortama dikilen çekirdekler yeterli nem ve su ile desteklenerek birkaç hafta gibi bir sürede çimlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey tohum almak etkili bir yöntem değildir. Ülkemizdeki tohumların büyük kısmı İsrail kökenlidir. Ve meyve vermeden sadece çiçeklenen türe dönüşür. Tohumlar çok ucuz göründüğünden daha ekonomik görünebilir, ancak çürüme, tutmaması çok büyük olasılıktır.

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Kaktüsgiller ailesinden bir bitkinin meyvesi olan pitaya ya da bilinen diğer bir adıyla ejder meyvesi, pembe, kalın ve farklı kabuğunun altında susama benzer siyah çekirdekleri olan beyaz ya da kırmızı bir meyve. Beyaz ya da kırmızı diyoruz, çünkü pitayanın iç kısmının hangi renkte olacağı türünden türüne göre değişiklik gösteriyor.

Türkiye'de, özellikle Mersin'de de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bu güzeller güzeli meyve, dünyadaysa en çok Meksika, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Vietnam, Malezya gibi birçok farklı yerde bulunabiliyor.

İsmine gelince, henüz ülkemizde yeni yeni bilinirliği arttığı için farklı kültürlerin etkisiyle pitaya, pitahaya, ejder meyvesi, çilek armudu, kaktüs meyvesi ya da dragon fruit olarak anılabiliyor.

EJDER MEYVESİ 2019 FİYATI NE KADAR?

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan ve 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitahaya meyvesinin tanesi ortalama 20 TL'den satılıyor.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

• Pitaya, içinde bolca C vitamini bulunduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

• Yine C vitaminin etkisiyle güçlü antioksidan özellik gösteriyor, vücuda serbest radikallerin girmesini önleyerek bizi hastalıklardan koruyor.

• Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.

• Kan basıncını düşürdüğünden yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor, iyileşme sürecine destek oluyor.

• Bol miktarda likopen içeren pitaya, likopenin etkisiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

• Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor.

• Kalorisi yok denecek kadar az olması yetmezmiş gibi bir de lifli yapıda olması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

• Vucudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için en doğal çözümlerden oluyor.

• İçindeki potasyum sayesinde göz sağlığına da destek olmayı unutmayan pitaya, özellikle göz kuruluğu çekenlere çok fayda sağlıyor.