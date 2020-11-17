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  • Ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu ticareti yasaklanan 12 sürüngen ele geçirildi
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Ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu ticareti yasaklanan 12 sürüngen ele geçirildi

İstanbul Bakırköy'de ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan, aralarında albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana polis ekiplerince el konuldu. Muhafaza altına alınan 12 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA17 Kasım 2020 Salı 12:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 12:03
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de bir evde çok sayıda nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanın bulunduğu bilgisini aldı. Eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çöl varanı, nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz boa yılanı, 50 cm uzunluğunda piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantulaya rastlandı. Toplam 12 hayvana polis ekiplerince el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan 12 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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