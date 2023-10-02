Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KYK ek tercih yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamayla birlikte başladı. KYK ek kontenjan başvuruları 05.10.2023 tarihine kadar devam edecek. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları her Pazartesi ve Perşembe günleri yapılan alımlar sonrasında açıklanıyor. Peki YKS 2. tercih ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite ek yerleştirme sonuçlarına göre okullara kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler, daha sonrasında ise barınma ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurtlarına başvuracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK ek tercih yurt başvurularının 1 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazarak KYK yurt başvurusunda bulunabilir.

EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan KYK yedek yurt yerleştirmeleri kapsamında Ek yurt başvuru sonuçları her pazartesi ve perşembe günleri açıklanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, KYK yurtlarında ek yerleştirmeler için "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

KYK yurt yerleştirmeleri kapsamında boş kalan kontenjanlar için Üniversite ek tercih KYK yurt başvuruları yapılabilecek. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak.

Ek tercih KYK yurt başvuru sonuçları, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.

KYK yurt yedek sonuçları GSB duyuru sayfasında yayımlanacak.

KYK Ek yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. KYK yurt yedek sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Ayrıca yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek başvuruları alınacak.