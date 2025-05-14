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Ekici'nin AK Parti'ye katılma kararını hazmedemediler! DMM, manipülasyona geçit vermedi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Ekici'nin AK Parti'ye katılma kararını hazmedemediler! DMM, manipülasyona geçit vermedi
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Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti'ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetlerini taktı.

Tören sırasında Hasan Ekici'nin hangi partiden geldiğinin anons edilmemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi partiden geldiğini de söyle" şeklinde uyarıda bulundu.

Konuya ilişkin DMM'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici'nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir" denildi.

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