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Ekim-Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistikleri belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 oldu.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:19 - Güncelleme:
Ekim-Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistikleri belli oldu
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Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak tahmin edildi.

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