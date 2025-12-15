Ekimde ücretli çalışan sayısı 16 milyon 20 bin kişi oldu

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı ise, ekimde yıllık bazda yüzde 1 artarak 16 milyon 20 bin 394 oldu

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI EKİMDE YILLIK BAZDA YÜZDE 1 ARTARAK 16 MİLYON 20 BİN 394 OLDU

Ekim 2024'te 15 milyon 860 bin 31 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 artışla 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken, inşaatta yüzde 6,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

- AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında, ekimde bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaatta yüzde 0,3 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 artış kaydetti.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ EKİMDE YILLIK YÜZDE 28 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 29,9 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

Endeks, ekimde bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 0,2, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,6 azalırken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 arttı.