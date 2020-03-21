Ekinoks nedir? 21 Mart 2020 ilkbahar ekinoksu özellikleri neler?

21 Mart 2020 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:11

İlkbahar ekinoksu bugün (21 Mart) gerçekleşiyor. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile geliyor. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. İlkbahar ekinoksu ile gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlıyor. 21 Mart ilkbahar ekinoksuna dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

EKİNOKS NEDİR?



Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

21 MART 2020 İLKBAHAR EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELER?



Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator’a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar.