Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik.

Şu ana kadar 800'den fazla artçı yaşandı.

Tüm kurumlarımız sahada. Sındırgı'da tüm binaları tarayacağız.

Risk gördüğünüz binalara yaklaşmayın. Çalışmalarımızın bitmesini bekleyin.

Valiliğimizin çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen depremde hasar görmüş, evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibariyle konteynerlere yerleştirmiş olacağız.

Depremden hasar gören, özellikle köyde yaşayan vatandaşlarımız için AFAD'ımız, 60 konteynerin kurulumunu tamamlamış olacak.

Devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Devletimiz her depremde, selde, afette olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındadır.

Bir buçuk ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak.