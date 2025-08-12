İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Ekip sayısı 250'ye çıkarıldı... Bakan Kurum: Sındırgı'da tüm binaları tarayacağız

Depremden etkilenen Sındırgı'da incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Balıkesir'de 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Manisa'da 41 binada ağır hasar var. Ekip sayımızı 250'ye çıkarıyoruz. Tüm kurumlarımız sahada.' dedi.

AA12 Ağustos 2025 Salı 15:35 - Güncelleme:
Ekip sayısı 250'ye çıkarıldı... Bakan Kurum: Sındırgı'da tüm binaları tarayacağız
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik.

Şu ana kadar 800'den fazla artçı yaşandı.

Tüm kurumlarımız sahada. Sındırgı'da tüm binaları tarayacağız.

Risk gördüğünüz binalara yaklaşmayın. Çalışmalarımızın bitmesini bekleyin.

Valiliğimizin çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen depremde hasar görmüş, evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibariyle konteynerlere yerleştirmiş olacağız.

Depremden hasar gören, özellikle köyde yaşayan vatandaşlarımız için AFAD'ımız, 60 konteynerin kurulumunu tamamlamış olacak.

Devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Devletimiz her depremde, selde, afette olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındadır.

Bir buçuk ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak.

