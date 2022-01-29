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Ekipler, 540 saatlik kamera kaydını incelendikten sonra şüphelileri yakaladı

HATAY'da, iş yerinden 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL çalan S.K. ve Y.P., 540 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden belirlendi. Şüphelilerden S.K. yakalanırken, Y.P. ise aranıyor.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:22
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Samandağ ilçesi sahil şeridindeki iş yerinin giriş kapısının kırık, kamera ve kayıt sistemlerinin kablolarının ise kesik olduğunu fark eden sahibi, hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu iş yerinde yaptığı incelemede 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL'nin çalındığı belirlendi. Ekipler, 540 saatlik kamera görüntüsü incelenmesinden sonra hırsızlık şüphelilerinin S.K. ve Y.P. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan S.K.'nin, çalınan bazı ürünleri başka markete sattığını söylediği belirtildi. Ele geçirilen diğer malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi. S.K. gözaltına alınırken, çalıntı malzemeleri satın alan market işletmecisi hakkında ise adli işlem yapıldı. Hırsızlık olayının şüphelilerinden Y.P.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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