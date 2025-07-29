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Ekipler göçmen kaçakçılığına fırsat vermedi

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 14:30 - Güncelleme:
Ekipler göçmen kaçakçılığına fırsat vermedi
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdukları 3 aracı inceledi.

Araçlardaki 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle M.K, A.E. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

  • hatay
  • göçmen kaçakçılığı
  • operasyon

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