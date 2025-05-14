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Ekipler gözlerine inanamadı! Hepsi bir evde ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde kaçak yollarla bulundurulan 129 yaban hayvanı ele geçirildi.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Ekipler gözlerine inanamadı! Hepsi bir evde ele geçirildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçalılık Mahallesi'nde bir kişinin konutunda çok sayıda yaban hayvanı bulunduğu bilgisine ulaştı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda, R.Ç'nin ikametinde arama yapıldı.

Aramada, 14 çamurcun ördeği, 2 kaşık gaga ördeği, Afrika ıslıkçı ördeği, 3 deniz kabuğu kazı, 4 Sibirya kazı, suna ördeği, pembe gagalı patka, 3 midye kazı, Kanada kazı, 14 angıt ördeği, 4 Macar ördeği, 8 baykal ördeği, 11 mavi tavuskuşu, siyah omuzlu tavuskuşu, 8 Bahama kılkuyruk ördeği, 4 kuzey kılkuyruk ördeği, 18 mandarin ördeği, 9 kestane ördeği, 7 fiyu ördeği, Amazon ördeği, 7 Şili fiyu ördeği, Havai kazı, 4 tahtalı güvercin, 2 komp ördeği ile 2 kuluçka makinası bulundu.

Konutta bulunan 129 yaban hayvanı ile 2 kuluçka makinesine el konuldu.

Olayla ilgili Kara Avcılığı Kanunu kapsamında R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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