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  • Ekipler gözlerine inanamadı! Yabancı uyruklu kadınların vücutlarından altın fışkırdı
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Ekipler gözlerine inanamadı! Yabancı uyruklu kadınların vücutlarından altın fışkırdı

İzmir'de hava limanında düzenlenen operasyonda 18,5 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 21:35 - Güncelleme:
Ekipler gözlerine inanamadı! Yabancı uyruklu kadınların vücutlarından altın fışkırdı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, analiz ve istihbari çalışmalar doğrultusunda, Dubai'den İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcuyu durdurdu.

82 KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst aramalarında ve onları karşılamaya gelen 2 araçta yapılan aramalarda, her biri yaklaşık 110 gram ağırlığında 82 külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu ile 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

VÜCUTLARINDAN ALTIN ÇIKARILDI

Öte yandan, alınan mahkeme kararıyla yapılan cerrahi müdahale sonucunda zanlıların vücutlarından her biri yaklaşık 110 gram 84 altın çıkarıldı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON LİRA

Ele geçirilen toplam 18,5 kiloluk altının yaklaşık piyasa değerinin 55 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kadın ve onlara yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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