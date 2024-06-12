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Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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