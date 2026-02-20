İSTANBUL 18°C / 8°C
  Ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat artışlarına geçit yok
Güncel

Ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat artışlarına geçit yok

Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan ayında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

IHA20 Şubat 2026 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat artışlarına geçit yok
Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan ayında fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve tüketim ürünleri denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette yapılan denetimde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketleri incelendi.

Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını da karşılaştırdı. Ayrıca ürünlerin geçmişe yönelik 3 aylık alış ve satış fiyatları da kontrol edildi.

Denetimin ardından açıklama yapan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 81 ilde Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına yerel ulusal zincir marketlerde başta temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun yaygın şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.

