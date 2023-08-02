İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9749
  • EURO
    29,4773
  • ALTIN
    1678.88
  • BIST100
    7244.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekipler saldırıya uğradı! Jandarma tarlada çıkarılan yangının ortasında kaldı
Güncel

Ekipler saldırıya uğradı! Jandarma tarlada çıkarılan yangının ortasında kaldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mahkeme kararıyla 6 abonenin borcunu tahsil etmeye giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheliler, jandarmaların da aralarında yer aldığı görevlilere aldırmadan tarlada yangın çıkardı.

IHA2 Ağustos 2023 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Ekipler saldırıya uğradı! Jandarma tarlada çıkarılan yangının ortasında kaldı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Dicle Elektrik, Mardin'de uzun süredir ödenmeyen elektrik borçlarının tahsili için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler ve Karataş Mahallelerindeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Bunun üzerine Mardin İl Müdürlüğü'ndeki avukatlar jandarma tarafından alınan tedbirlerin ardından bu mahallelere gitti. Trafoyu sökecek ekiple birlikte başlatılan çalışmada 2 mahallede toplam 5 trafonun söküm işlemini gerçekleştiren görevliler, 6'ncısı için Ekinciler Mahallesinde 2017 yılından bu yana tarımsal üretim yapmak için kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen aboneye ait tarlaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı.

GÖREVLİLER CANLARINI ZOR KURTARDI

Güvenlik amacıyla burada bulunan jandarma ile birlikte tarlada çalışma yapan avukat ve sökme ekibi, bir anda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen anız yangının ortasında kaldı. Kuru buğday saplarının yakılması sonucu çıkan yangın rüzgâr ve sıcağın etkisi ile kısa sürede tüm tarlayı kapladı. Alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı. Olayın ardından jandarma ateşe verilen tarla kapsamında soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'DA OLAYLI TRAFO SÖKÜMÜ

Bu arada Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri de elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait trafoları almak üzere Hilvan ilçesine bağlı kırsal Küskünlü Mahallesine gitti.

Mahkeme kararına uygun olarak 6 trafoya el koyan ekipler, bu trafoların enerjisinin kesik olması gerekirken usulsüz biçimde kullanıldığını belirledi.

Ayrıca İ.T. isimli çiftlik sahibine ait trafonun ise ekip gelmeden önce sökülerek gizlice başka yere götürüldüğü belirlendi. Mahkeme kararına ve jandarmanın aldığı tedbirlere rağmen trafoların sökümü sırasında bazı kişiler ekipteki görevlilere saldırdı. Çıkan olaya müdahale eden jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Dicle Elektrik'in tahsil edilemeyen borçlarla ilgili çalışması devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.