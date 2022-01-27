Ekipler seferber oldu! 5 saatlik çalışma sonrası ulaşıldı

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:43

Andılar köyünde yaşayan 65 yaşındaki kalp hastası Mustafa Bahti Demirbağ'ın fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Palu Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, sağlık ekiplerini köye ulaştırmak için seferber oldu.

Bazı yerlerde 3 metreyi bulan kar nedeniyle yolu güçlükle açan ekipler, kalan 1 kilometrelik yolu tüm çabalara rağmen açamadı.

Bunun üzerine 1 kilometrelik mesafeyi yürüyerek giden ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaştıkları hastayı evinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Demirbağ, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesine götürüldü.

- Alacakaya ilçesinde kardan düğün salonunun tavanı çöktü

Öte yandan Alacakaya ilçesinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede belediyeye ait düğün salonunun bir bölümünün çatı kısmı, üzerinde biriken kar kütlesi yüzünden tavanla birlikte çöktü.

Çökme sırasında düğün salonunun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Belediye ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.





