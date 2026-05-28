Ekipler teyakkuzda: Ege'de düzensiz göç engellendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesi açıklarında 26 Mayıs saat 01.10 sıralarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen TCSG-30 ve KB-89 borda numaralı botlar tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün sabaha karşı saat 05.15 sıralarında ise Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen TCSG-907 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

12 ÜLKEDEN 66 KİŞİ

İki ayrı operasyonda yakalanıp karaya çıkartılan 17'si Sudan, 13'ü Yemen, 9'u Çad, 7'si Senegal, 4'ü Sierra Leone, 4'ü Afganistan, 3'ü Kongo, 2'si Irak, 2'si Somali, 2'si Etiyopya, 2'si Liberya ve 1'i Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 66 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.