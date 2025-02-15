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Ekipler x-ray taramasında tespit etti... Gümrükte ilginç kaçakçılık girişimi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ilginç bir kaçakçılık girişimi önlendi. Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 08:57 - Güncelleme:
Ekipler x-ray taramasında tespit etti... Gümrükte ilginç kaçakçılık girişimi
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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk Lirası olan 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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