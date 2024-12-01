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Ekiplerden ''zorunlu kış lastiği'' denetimi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 08:54 - Güncelleme:
Ekiplerden ''zorunlu kış lastiği'' denetimi
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler kış lastiği kullanan sürücülere de teşekkür etti.

Uygulama 1 Nisan 2025'te sona erecek.

Sürücülerden Cemal Akbaş, AA muhabirine, kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

Kış lastiği kullanımın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu ifade eden Akbaş, tüm sürücülerin kış lastiği kullanması önerisinde bulundu.

Tekirdağ ve Edirne'de de denetimler sürüyor.

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