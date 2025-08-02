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Ekipleri alarma geçiren olay! Bölge dron ile didik didik tarandı

Antalya'da dağlık alandan işaret fişeği atıldığını ve apartmanlara el feneri ile SOS çağrısı benzeri ışık tutulduğu ihbarı ile harekete geçen ekipler bölgede termal kameralı dron ile arama yaptı.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Ekipleri alarma geçiren olay! Bölge dron ile didik didik tarandı
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Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde bulunan sarp kayalık ve dağlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 226 sokak üzerinde bulunan apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar ikametlere yakın mesafede bulunan dağlık ve sarp kayalık alandan kısa aralıklarla 3 adet işaret fişeği atıldığını, ardından el feneri ile işaret verildiğini gördü.

Daha önceden de bölgede tırmanış ve yürüyüş yaparken mahsur kalan vatandaşlar olduğunu bilen mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

TERMAL KAMERALI DRON İLE ARAMA YAPILDI

İlk olarak ekipler bölgedeki kayalık alanda el feneri ile arama yaparken, kısa süre sonra adrese gelen AFAD ekipleri termal kameralı dron ile dağlık alanda ısı veya insan izi aradı. AFAD ekipleri yaklaşık 150 metre yükseklikteki sarp kayalık alanda termal kamera ile didik didik arama yaptı. Bir noktada ateş yakıldığını belirleyen ekipler aramaları dağın diğer yamacına doğru kaydırdı. Bu kısımda yapılan aramalarda ise zaman zaman ısı izlerine rastlayan ekipler yapılan detaylı incelemede yaban hayvanları bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucunda bölgede insan izine rastlanmayınca ekipler normale döndü.

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