İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0634
  • EURO
    38,1337
  • ALTIN
    2746.22
  • BIST100
    9761.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekiplerin dikkatinden kaçmadı! Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL
Güncel

Ekiplerin dikkatinden kaçmadı! Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve çok sayıda kaçak sigara ile malzeme ele geçirildi.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Ekiplerin dikkatinden kaçmadı! Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL
ABONE OL

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından okullar açılmadan önce okul çevresinde öğrencilere elektronik sigaraların satışına ve tespitine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri İli Melikgazi İlçesinde Kaçak sigara ve elektronik sigara ticaretini yaptığı tespit edilen K.E. isimli şahısın Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında KOM Şube Müdürlüğü, Çay, Tütün Köpek Unsurları ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN LİRA

Operasyonda faturası ve bandrolü bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 26 adet elektronik sigara, bin 134 adet elektronik sigara kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 2. bin 305 paket kaçak sigara, 584 paket nargile tütünü, 22 bin 60 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 13 bin adet içi boş makaron ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, K.E. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.