Ekiplerin kurban kesim yerlerini denetimi sürüyor

Bayram namazının ardından hayvan pazarlarına giden vatandaşlar kurbanlıklarını aldı. Anadolu Yakası'ndaki Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda vatandaşlar ile üreticiler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıklarının tamamını satan bazı üreticiler çadırları sökmeye başlarken, bazıları ise kalan kurbanlıklar için alıcılarını bekledi.

Kurbanlıklarını önceden alanlar, satış pazarının yanında bulunan kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların kurbanları, sırası geldiği zaman Ümraniye Belediyesinin görevlendirdiği kasaplar tarafından kesilerek sahiplerine teslim edildi.

Muş Malazgirt'ten getirdiği 28 kurbanlık hayvanın tamamını satan üretici Şakir Yalçın, çadırını sökerken, Sivas'tan getirdiği 25 hayvanın 24'ünü satan Ömer Yılmaz, "Bir tane kaldı, bakalım nasipte varsa onu da satarız." dedi.

Bayram tatili için Fransa'dan geldiğini belirten Nazım Alkan da "Dini vecibemizi yerine getirdik. Bir tane koç aldık, arkadaşlar sağ olsun kesip verdiler." diye konuştu.

Kurban satış yerlerinde zaman zaman sıkı pazarlıklar da yaşandı. Enes Abdullah Baklacı, bir üretici ile el sıkışarak sıkı pazarlığa girdi. Yaklaşık 10 dakika süren pazarlık sonucunda anlaşmaya varıldı.

ÜRETİCİYLE ANLAŞAN VATANDAŞ ŞİİR OKUDU



Üreticiyle yaptığı pazarlık sonrası mutlu olduğu gözlenen Mehmet Coşkun ise şiir okuyarak sevincini paylaştı. Coşkun, satıcıyla 81 bin liraya anlaştıklarını söyledi.

Üretici Ferhat Sütütemiz de kurban fiyatlarının ilk geldikleri günlerde 40 ila 120 bin arasında olduğunu ancak şu an 30 ila 90 bin aralığına gerilediğini aktardı.

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Ümraniye Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim de yapıldı.

Kurban pazarları ve kesimhanelerde inceleme yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine, denetimlerin daha önceden yol kontrolleriyle başladığını söyledi.

Vatandaşların kurbanlıklarını izinli yerlerden almasını ve ehil insanlara kestirmesini isteyen Karaca, "Eğer izinli yerlerde kestirmezlerse hem idari para cezası ile karşılaşacaklar hem de herhangi bir hastalık veya durum karşısında hak sahibi olamayacaklar." uyarısında bulundu.

Karaca, kurbanlarını kestirenlerin sonrasında yapmaları gereken işlemleri de şu şekilde açıkladı:

"Etlerini pay ettikten sonra üst üste yığmamaları, dinlendirdikten sonra da küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmeleri gerekiyor. Bir de bugün etlerini aldılar, yarın kıyma yapmaya götürüyorlar. Orada da mutlaka bakanlıktan onaylı işletmelerde bu işlemi yaptırsınlar. Merdiven altı yerde yaptırmamalarını önemle rica ediyoruz."

Şu ana kadar bir iki yer dışında izinsiz kesim yapılmadığını belirten Karaca, izinsiz kesim yapanlara 46 bin lira ceza kestiklerini, bunun yanında zabıtanın da ayrı bir ceza uyguladığını kaydetti.

KAÇAK KURBAN KESİMLERİ YAPILDI

Öte yandan, Beylikdüzü ve Başakşehir'de bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen kurban kesim alanları dışında kurbanlık hayvanlarını kesti.

Vatandaşların, boş arsaların yanında, yol kenarlarında, restoran bahçesi, oto tamircisi ve fabrika girişi gibi yerlerde kurban kestiği görüldü.

