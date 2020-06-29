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Ekmek almaya giden 15 yaşındaki çocuk kurşunların arasında kaldı

Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki kız yaralandı.

IHA29 Haziran 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:30
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Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 145. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, bu sırada ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki genç kıza isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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