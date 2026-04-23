Ekmek satmaya gitmişti! Eve geldiğinde hayatı kaydı

Olay, Pınar Mahallesi 4019 Sokakta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halk ekmeği satışı yapan 74 yaşındaki R.Ç. sabah erken saatlerde evden çıkarak ekmek büfesine gitti. Ekmek satışı bittikten sonra saat 12.00 sıralarında evine gelen yaşlı adam kapıyı çaldı.

Evde yalnız olan karısı Huriye Çelik'in (70) kapıyı açmasını bekleyen R.Ç. uzun süre çaldığı kapıya yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri R.Ç.'nin isteği üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren yaşlı adam eşini hareketsiz halde yatakta buldu.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polisin inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.