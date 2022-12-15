Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.