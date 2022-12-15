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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15 Aralık 2022 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
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Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında üç farklı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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