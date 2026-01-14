İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Ekmekten çıkanı görünce ağızları açık kaldı... ''Fark etmesek dişimizi parçalayacaktı''

İzmir'de bir fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı. Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça 'Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı' dedi.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Ekmekten çıkanı görünce ağızları açık kaldı... ''Fark etmesek dişimizi parçalayacaktı''
Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı.

EKMEĞİN İÇİNDEN VİDA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü.

Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı.

"FARK ETMESEK DİŞİMİZİ PARÇALAYACAKTI"

Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi.

