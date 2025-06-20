''Eko-Sistem''de büyük oyun! Kirli paraya ''dokunulmazlık'' koruması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi itirafçı oldu. İmamoğlu'nun sıvacısı olarak bilinen Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.

İMAMOĞLU EKİBİNİ TEMBİHLEMİŞ

İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk operasyonundan haberi olduğunu söyleyen Adem Soytekin, "Söz konusu operasyon çok öncesinden duyulduğu ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Avukat Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için şuan ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır. Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş'ten alındığını, Ekrem İmamoğlu'na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum. Bunu bilmemin en büyük sebeplerinden birisi operasyondan önce fiziki takipte de bana sorulan Ekrem İmamoğlu'yla başkanlık konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İmamoğlu bana tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer'e emanet ver demiştir. Bu görüşme esnasında Avukat Mehmet Pehlivan'da yanımızdaydı." dedi.

VURGUNA VEKİL DOKUNULMAZLIĞI KALKANI

Dün yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın para trafiğini organize ettiğini söyleyen Soytekin itirafının devamında, "Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir. Dokunulmazlığı olduğu içinde Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır." İfadelerini kullandı.

AVUKAT ORDUSU KURMUŞLAR

Soytekin, "Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır. Hâlihazırda söz konusu dosya kapsamında 130-140 avukat finanse edilmektedir." dedi.

CHP'Lİ VEKİLİN BÜROSUNDA BULUŞMA

İfadesinde, 7 Mart 2025'te telefonuna, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünden mal varlığına tedbir konulduğuna ilişkin mesaj geldiğini söyleyen Soytekin, "7 Mart 2025 tarihinde saat 11 gibi benim telefonuma Zeytinburnu Tapu'dan gelen mesaj üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca mal varlığıma tedbir konulduğunu öğrendim. Bunun üzerine avukat Mehmet Pehlivan'ı aradım. Kendisine bana gelen mesajı ilettim. Kendisi bana 'Konudan bilgimiz var, takip ediyoruz, akşam YTT Hukuk Bürosunda (Turan Taşkın Özer'in himayesinde bulunan bir ofis) buluşalım' dedi. Akşam ofise gittiğimde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, İbrahim Bülbüllü(Murat Gülibrahimoğlu'nu temsilen), Hüseyin Köksal olarak bizler vardık. Avukat grubu olarak Mehmet Pehlivan, Onur Büyükhatipoğlu, Yenal Büyükerşen bulunmaktaydı." şekilde konuştu.

TELEFONLARI TOPLATMIŞLAR

Operasyon sırasında kimin ne yapması gerektiğini planladığını belirten Soytekin, "Toplantı başlamadan önce herkesin telefonları toplandı, Fatih Keleş telefonunu evde bıraktığını söyledi, Tuncay Yılmaz telefonunun arabada olduğunu söyledi, ben ve Hüseyin Köksal telefonumuzu vererek yan odaya bıraktırdık. İbrahim Bülbüllü'nün ne yaptığını hatırlamıyorum. Odada dijital herhangi bir materyal bırakılmadı. Turan Taşkın Özer söz alarak "El koymaların bir operasyonun başlangıcı olduğunu, operasyon yapılması halinde kime hangi avukatın gideceğini, kimin nerede olacağını ve gözaltı yapılması halinde verilecek ifadeyi anlattı." dedi.

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI

Avukat Mehmet Pehlivan'ın kendisine yurt dışına çıkmak istiyorsa Edirne'den kaçırabileceklerini söylediğini ifade eden Soytekin açıklamasında, "Mehmet Pehlivan bana dönerek sen yurt dışına çıkmak istiyorsan sende çık git, Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı, sende gitmek istiyorsan gidebilirsin dedi. Bende yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim. Mehmet Pehlivan bana Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde senide Edirne üzerinden çıkarttırırız, sen üzerinde nakit parayla çık gerisini biz hallederiz dedi. Ben kendisine devletime karşı bir suç işlemedim malım, mülküm, ailem burada bir suçum varsa bile cezamı burada çekerim, yurt dışına çıkmam dedim. Mehmet Pehlivan Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a dönerek sizin yurt dışına çıkmanızı Ekrem İmamoğlu hiçbir şekilde istemiyor, siz burada kalacaksınız dedi." ifadelerine yer verdi.

"MADDİ YARDIM YAPILACAK" SÖZ VERMİŞLER

Soytekin ifadesine şöyle devam etti;

"Mehmet Pehlivan bu konuşmasında herkese hangi avukatın atandığının belli olduğunu, bana Onur'un atandığını, İBB'de gözaltına alınacak bürokratlara da hangi avukatların atandığının belli olduğunu, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini, belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, herkese operasyonun siyasi olduğunu, ifade vermeyeceklerini söylemesi şeklinde öğütleme yapıldı. Bu toplantıda Mehmet Pehlivan operasyonun Medya A.Ş. özelinde olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun zaten gözaltına alamayacaklarını söyledi. Bu şahısların yapmış olduğu tüm kurgu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltından sonra tutuklanmayacağı senaryo üzerine kurulmuştur. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi, sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü şeklinde serzenişlerde bulundu."

"EVLERİ BOŞALTIN" TALİMATI GELMİŞ

Soytekin açıklamasının devamında, "Fatih Keleş herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde benim evimde bir sürü şey var ben ne yapacağım şimdi dedi. Tuncay Yılmaz benim evimde para var, ben ne yapacağım şeklinde konuştu. Bu toplantıda herkes kendi derdine düşmüştü, bende dahil. Bu toplantının benim bulunduğum kısmı yaklaşık 1 saat sürdü. Yaklaşık 1 saat sonra Turan Taşkın bana dönerek söyleyeceğin bir şey var mı? Adem Sözer ve bir hocamız daha geliyorlar bu işin başında onlar var emin ellerdesiniz, senin söyleyeceğin bir şey yoksa sen gidebilirsin dedi. Ben çıkmak üzereyken Adem Sözer ve bahsettiği diğer profesör içeriye girdiler. Kendilerine merhaba dedim, ben buradan ayrıldım. Benimle beraber İbrahim Bülbüllü de kalkarak toplantıda konuşulanları Murat Gülibrahimoğlu'na anlatmak üzere toplantıdan çıktı." dedi.

"CHP'DEKİ PARA KULELERİNE AÇIKLIK GETİRMEK İSTİYORUM"

CHP'deki para kuleleri hakkında konuşan Soytekin ifadesinde, "CHP Para kuleleri olarak gündeme gelen, CHP İl Binasının satın alınması olayına açıklık getirmek istiyorum. Bu paraların CHP'li belediyelerden bir şekilde toplandığını, toplanan paraların Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz tarafından bu binanın satın alınması için götürüldüğünü, herhangi bir bağış olmadığını biliyorum. Bu olaylar kamuoyuna yansıdıktan sonra Beylikdüzü'nde Turan Taşkın Özer'in ofisinde ben ve İlhan Akbayır isimli müteahhit arkadaşım buluştuk." İfadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN "PARALARI DOKUNULMAZLIĞI OLAN BİRİNE VERİN" TALİMATI

Soytekin itirafının son kısmında ise, "Bu toplantı öncesinde bizim olmadığımız bir toplantı yapılmış. Bu toplantıyı Murat Gülibrahimoğlu yönetmiş, bu olaydan nasıl sıyrılması gerektiğini anlatmış. Bu soruşturmanın kitlenmesi için paraları dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılması gerektiği fikrini söylemiş. Turan Taşkın Özer bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi. Bizde makbuz verdik. Turan Taşkın Özer bunun Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu söylemesi üzerine bizde bunu kabul ettik. Bu süreçte benim veya İlhan'ın böyle bağış yapacak nakit durumumuz yoktu. Banka hesaplarımız incelendiğinde bu görülecektir. Turan Taşkın Özer bu dekontları milletvekilliğinin düşmesi durumunda kendisini kurtarmak için bizden temin etti. Ben 5 milyon TL + 1 milyon 700 bin euroluk iki ayrı makbuz kestim. İlhan'da buna yakın makbuzlar kesti. Bu makbuzları bizden İlhan Akbayır'ın Gürpınar'daki ofisinde Mehmet Pehlivan aldı." dedi.