Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan "İmamoğlu Suç Örgütü" İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir rant düzeni kurdu. İBB'yi haraç, irtikâp ve yolsuzluk üssü gibi kullanan Ekrem İmamoğlu suç örgütü üyeleri rüşvet paraları ile ihya edildi.

CHP YİNE ŞAŞIRTMADI

25 yıl sonra seçimi kazanan CHP ekibi yine şaşırtmadı. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ekibini İBB'ye taşıyarak yakın tarihin İSKİ Skandalı'nı bile geride bırakan bir rant "sistem"ine imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede etkin pişmanlıktan yararlananların verdiği ifadeler, MASAK ve BDDK raporları, banka kayıtları, hesap hareketleri, tapu kayıtları, HTS ve baz kayıtlarıyla teyit edilmiş onlarca iddia yer aldı.

İddianamede yer alan rüşvet alıp vermeler, para transferlerinin yanı sıra özellikle tapu kayıtları yaşanan zenginleşmeyi gözler önüne serdi. Bunun en somut göstergesi de tapu kayıtları oldu.

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'ndan SGK'dan 4A emeklisi olan Turgut Tuncay Önbilgin'e kadar hepsinin 2019-2024 yılları arasındaki tapu kayıtlarında akıl almaz bir artış gözlemlendi. Bu artışların şifresi ise 2020 yılı yılları işaret edildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 89 ADET KAYIT VAR

24 TV'de yer alan habere göre, Ekosistem'deki üyelerin hangisinin mal varlığına bakılırsa bakılsın, 2020 öncesi ve sonrası arasındaki artış dudak uçuklattı. Ekosistem'deki bu zenginleşmenin başını da örgüt lideri iddiasıyla yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu çekti.

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu isimli şahsın ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi üzerine kayıtlı toplamda 89 adet büro-dükkân- ofis-mesken-konut tapu kaydının olduğu ve 2019 yılından sonra kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU

Örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun 3 aktif tapu kaydının 2021 ve sonrası olduğu, ortağı olduğu şirketler üzerine toplamda 52 adet tapu ve 66 adet araç kaydı bulunduğu, bu araç ve tapu kayıtlarının 2021 yılı ve sonrasında edinildiği görüldü.

ERTAN YILDIZ

Örgüt yöneticisi Ertan Yıldız da 2014 yılına kadar 1 adet çatı piyesli daire niteliğinde tapu kaydının bulunduğu, 2014-2019 yılları arasında 2 adet mesken, 1 adet ofis, 6 adet rezidans, 1 adet apartman ünite tapu kaydının bulunduğu öğrenildi. 2019 yılından sonra ise 1 adet mesken, 3 adet rezidans, 1 adet süit villa, 3 adet arsa, 1 adet tarla tapu kaydının bulunduğu tespit edildi.

ALİ NUHOĞLU

Örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'yla ilgili not da çarpıcı tespitler yer adlı.

Notta şu ifadeler yer aldı;

" İddianamede şirketinin konkordato ilan ettiği 2019 tarihinde konkordato tedbirlerinin kaldırıldığı, firmanın 2019 yılından itibaren 24 adet tapu kaydının olduğu, bu kayıtların 13 dükkân, 2 adet daire, 8 işyeri, 1 depolu dükkân şeklinde olduğu, ayrıca firma adına 8 adet araç kaydının bulunduğu belirtiliyor."

ALİ RIZA AKYÜZ

2010 yılı itibarıyla 4B emeklilik kaydı olan Akyüz'ün 20 adet tapu kaydına rastlandı, bunlardan 9 adedi 2003 yılı ve öncesini kapsarken, 11 adedi ise 2021, 2022 ve 2023 yıllarında tesis edilen asma katlı dükkân, büro, depolu dükkân ve arsa gibi taşınmazlar olduğu görüldü.

Örgüt Üyesi Süleyman Atik 'in 13 adet tapu kaydına rastlanmış, 10 kayıttan 1 tanesinin 2015 yılı tapu kaydı olduğu, 9 tanesinin ise 2021 yılı ve sonrasında kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Firari Örgüt Üyesi İbrahim Bülbüllü 'nün 26 adet tapu kaydının olduğu, 1 kaydın 2012 yılında dubleks mesken, 25 kaydın ise 2021-2022 yıllarında edinilen tapu kayıtları olduğu, YİMTAŞ Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm-Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin üzerine 15 adet tapu kaydı bulunduğu, 2010 yılında 2 adet, 2017 yılında 10 adet, 2020-2021 yıllarında 3 adet ofis-konut-tarla-arsa nitelikli kaydın olduğu, şirket üzerine toplam 117 adet aracın bulunduğu tespit edildi.