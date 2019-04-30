24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9488
  • 6,6636
  • 244.729
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ekonomide toparlanma sürüyor

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 81,9’dan 84,7’ye yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Açıklanan verilere Twitter hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğini belirterek “Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi” dedi. Albayrak, “İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız” değerlendirmelerinde bulundu. 

BEKLENTİLERİN ÖZETİ

Albayrak’ın paylaştığı infografikte de ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ile hizmet sektörü güven endeksi değerlerine ve artış oranlarına yer verildi. Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gölge lider'in son hamlesi

'Gölge lider'in son hamlesi

Dilber Ay hayatını kaybetti

Dilber Ay hayatını kaybetti

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Ege'de deprem

Ege'de deprem

Almanya'yı da S-400 korkusu sardı

Almanya'yı da S-400 korkusu sardı

Türkiye itirafı: Alman dostlarım duymaktan mutlu olmayacaklar

Türkiye itirafı: Alman dostlarım duymaktan mutlu olmayacaklar

'Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz'

'Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz'

'Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulsun'

'Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulsun'
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İşte o ünlülerin memleketi!

İşte o ünlülerin memleketi!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA