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Ekonomiye yönelik koronavirüs önlemleri Meclis'ten geçti

Meclis gündeminde ekonomiye yönelik koronavirüs önlemleri vardı. Yasal düzenleme gerektiren ekonomik tedbirler torba teklifle birlikte yasalaştı. Pakete karşılıksız çek ve sicil affı da eklendi.

25 Mart 2020 Çarşamba 00:41 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 00:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler torba yasayla hayata geçirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Yeni düzenleme sayesinde kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişi yararlanacak.

Ödenekten yararlanmak için son 3 yıl içinde aranan 120 gün sözleşme süresi 60 güne, en az 600 gün prim ödeme şartı ise 450 güne indirildi.

ÇEK VE SİCİL AFFI

Düzenlemedeki en önemli başlıklardan biri de çek ve sicil affı.

24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çekten mahkum olanlar, karşılıksız çek bedelinin onda birini öderlerse cezaları durdurulacak.

Kalan bedeli 2'şer ay arayla 12 taksitte öderlerse tamamen cezaları silinecek.

Bir düzenlemede kredi borcu yüzünden takibe düşenler için yapıldı.

Kredi kartı ve kredi borçlarını yıl sonuna kadar yeniden yapılandıranlara sicil affı getirilecek.

Bankaların kara listelerinden çıkarılacak bu kişilerin, kredi kullanmaları kolaylaşacak.

DAVALAR ERTELENDİ

Düzenlemeye, davaların ertelenmesi sebebiyle hak kayıplarını önlemek için de bir madde eklendi.

Davaların ertelenmesi sebebiyle yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süreler durduruldu.

Tehlike bertaraf edildikten sonra süreler kaldığı yerden devam edecek.

Yeni düzenlemeyle, duruşmalar ertelenecek ve süreleri geriye dönük olarak durdurulacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZ HİÇBİR HAK KAYBI YAŞAMAYACAK"

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

Torba teklife eklenen düzenlemeler bunlarla sınırlı kalmadı. En düşük emekli maaşı bin 500'e çıkarıldı.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ

Konaklama vergisi de 2020 kasım ayına kadar ertelendi.

Ayrıca düzenlemeyle birlikte asgari ücret teşviği 2020'de devam edecek. Yasa ile internetten silah satışı da yasaklanmış oldu.

Silahların reklam ve satışına ağır para cezaları verilecek.

Arama kurtarma faaliyetlerinin hızlandırılması için acil durumlarda afetzedelerin konum ve telefon bilgileri ilgili kurumlarla paylaşılabilecek.

Başkan Erdoğan: Okulların tatili konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacağız

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