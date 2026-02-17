İSTANBUL 17°C / 6°C
Güncel

''Ekosistem''e uzanan 30 milyon dolarda kara para izi! Dikkat çeken ''kamera'' detayı

Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygundan yeni detaylar çıktı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına uzanan soygunun organizatörlerinden Ömer Faruk S.'nin 'kara para aklama' suçundan poliste kaydı bulundu. Öte yandan polis sitenin giriş çıkış anlarına ait bazı kamera görüntülerinin silindiği belirlendi.

AKŞAM Gazetesi17 Şubat 2026 Salı 07:53
''Ekosistem''e uzanan 30 milyon dolarda kara para izi! Dikkat çeken ''kamera'' detayı
Bakırköy'deki yüksek güvenlikli sitede Mestur dövizin sahibi Bilal Durmaz'a (28) ait 30 milyon doların 11 Şubat'ta aracından çalınması ile ilgili soruşturması derinleşti. Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygundan yeni detaylar çıktı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin içinde bilişim uzmanı ve sabıkalı azılı suçlular olduğu belirlendi. En dikkat çeken isim ise soygunun organizatörleri arasında yer alan Ömer Faruk S. oldu. Şüpheli S.'nin daha önce 'kara para aklama' suçundan poliste suç kaydı bulundu.

Polis sitenin giriş çıkış anlarına ait bazı kamera görüntülerinin silindiği belirlendi. Silinen görüntüler için geri getirme çalışmaları başlatılırken kamera odasından sorumlu 4 güvenlik de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Polis ortadan kaybolan milyon dolarların peşine düştü.

Durmaz ifadesinde, "Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim zahmetli oluyor, parayı araçta taşıyordum" dedi.

