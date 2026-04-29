'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki-sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 28. duruşması görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde yapılan duruşmada itirafçı sanıklardan iş insanı Adem Soytekin dinlendi.

'İŞİMİ YAPARIM, BAĞIŞIMI ALIRIM'

Rüşvet suçlamalarını reddeden Soytekin, "Ortada hayali bir iş yoktur. Yaptığı işin karşılığını alan müteahhidim" dedi.

Beylikdüzü dönemindeki işlerine değinen Soytekin, çalışma sistemini şöyle anlattı: Kamu tesisleri genelde bağışlarla yapılır. Adına gönüllü bağış, sosyal donatı katkısı veya her ne derseniz deyin, iş böyle yürür. Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptırdığı kreş ve yurtları inşa ettim. Karşılığını kimi zaman daire, dükkan, kimi zaman da çek olarak alacaksın denirdi. İşimi yapar, belediyenin yönlendirdiği bağışçılardan alacağımı alırım.

RIZAMLA VERMİŞTİM, RÜŞVETMİŞ

Mahkeme başkanı, sorgu bölümünde Soytekin'in "Rüşvet vermedim, kendi rızamla verdim" dediği deprem bölgesindeki konteynerleri de kapsayan iddiayı sordu. Soytekin, "Bunların hepsi rüşvetmiş" yanıtını verdi.

