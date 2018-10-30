EKPSS 2018 atamaları ne zaman? EKPSS memur atama başvuruları hangi tarihte? sorularına yanıt aranıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile memur alımları yakından takip edenler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. 2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında engelli memur alımı tercihleri alınmış ancak 2018'in 2. dönemi için ise tercih tarihi açıklanmamıştı. Bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar, kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. Kamuda memur olma hayali kuran engelli vatandaşlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ile yeni atamaların ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2018 EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. İşte konu ile ilgili yapılan son açıklamaların detayları...

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, nisan ayında yapılan atamaların ardından gözlerini bu kez yıl içinde yapılacak olan ikinci atama işlemlerine çevirdi.Her sene hükümet plan ve bütçe komisyonunu yakından takip ederek kamuya kaç kişilik engelli atamasının yapılacağı yönünde sayısal olarak açıklama yapılmaktadır. Buna göre 2018 yılında kamuya 5 bin engelli memur alımı yapılacaktır.

Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı.

Lisans mezunu 1897 aday tercih yaptı, 1100 kontenjan ayrıldı 854 aday yerleştirildi ve 246 kontenjan boş kaldı. Önlisans mezunu 4211 aday tercih yaptı 531 kontenjan ayrıldı 465 aday yerleştirildi ve 66 kontenjan boş kaldı. Ortaöğretim mezunu 23178 aday tercih yaptı 540 kontenjan ayrıldı 502 aday yerleştirildi ve 38 kontenjan boş kaldı.



EKPSS 2. Yerleştirmelerde Lisans düzeyinden 1.348, Önlisans düzeyinden 507, Lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2.545 kadroya atama yapıldı.

Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.



Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016 veya 2018 EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.



Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.

2018/1 EKPSS/Kura Töreninde konuşma yapan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu '' Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile Aralık ayında yeniden EKPSS ile atama yapılacak'' dediğini biliyoruz. Konu ile ilgili yeni bir resmi açıklama yok. EKPSS ile yeni yapılacak atamalar ile ilgili yeni gelişmeler olması halinde haberimizdeki yerini alacaktır.





EKPSS NEDİR?



"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?



2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir.



EKPSS İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?



Kuraya girecek engelli memur adaylarının:



1.İlkokul,



2.Ortaokul,



3.İlköğretim,



4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu,



mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.



Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresi için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.