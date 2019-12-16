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EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur adaylarının kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleneceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın yayınlanmasının hemen ardından gözler ÖSYM tarafından yayınlanacak olan EKPSS 2019 tercih kılavuzuna çevrildi. EKPSS 2019/1 tercihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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EKPSS 2019/1 tercihlerine dair heyecanlı bekleyiş başladı. EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur adaylarının kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleneceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından ÖSYM'den kılavuz beklenmeye başlandı. EKPSS 2019/1 tercihlerine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. 
 
 
EKPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
EKPSS 2019 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi. Ancak henüz kura töreninin düzenleneceği tarih ile ilgili bir açıklama gelmedi.  
 
EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
 

 
EKPSS 2020 NE ZAMAN? 
ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.
 

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