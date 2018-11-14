EKPSS 2500 memur alımı tarihleri ne zaman 2018 ÖSYM EKPSS atama kontenjanları açıklandı mı

EKPSS ile 2500 memur alımı tarihleri ile ilgili beklenen açıklama gelmesiyle birlikte; EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS ataması ne zaman yapılacak? ÖSYM 2018 EKPSS atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? 2018/2 EKPSS engelli memur ataması ne zaman? Atama aralık ayının kaçında yapılacak? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bizlerde EKPSS ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. Her sene olduğu gibi bu senede hükumet plan ve bütçe komisyonunu yakından takip ederek kamuya kaç kişilik engelli atamasının yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmaktadır. EKPSS engeli kontenjan atama sayısal olarak yapılan açıklamalara göre 2018 yılında kamuya 5 bin engelli memur alımı yapılacağı belirtilmektedir. Bilindiği üzere 2018 yılı için 5 bin atama yapılacağı açıklanmış ve hemen ardından ilk 2 bin 500 atama Nisan ayında gerçekleşmişti. Aynı zaman da 2018 EKPSS sınav sürecide belirlendi. Bu sürede EKPSS sınav yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Ardından Kura başvuruları alındı. 2018 yılının nisan ayında ilk aşama olarak 2 bin 545 engelli personel ataması yapılacağı belirtildi. Şimdi ise gözler ÖSYM 2018 EKPSS atama kontenjanları ve tercih işlemlerinde. Konu ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de.





Engelli memur adaylarının beklediği açıklama az önce geldi. Yapılan açıklamada EKPSS ile 2500 memur atamasının tarihi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi.



Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, komisyonda milletvekillerinden gelen EKPSS ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:



"2018 Eylül ayı sonu itibarıyla kamudaki memur statüsündeki engelli sayımız 53 bin 964 yani yaklaşık 54 bin, bu sayı 2002'de 5.777'ydi yani yaklaşık 9 kat bir artış yaşanmış. Atama süreçleri devam eden engelli memurlarımızın da kayıtlara girmesi halinde engelli memur kontenjan açığı da 8 bin 667 olacak ve Aralık 2018 itibarıyla da kamuda 2.500 engellimize istihdam için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Engelli işçilerimizle ilgili olaraksa İŞKUR verilerine göre eylül sonu itibarıyla 14 bin 782'si kamuda işçi, 125 bin 885'iyse özel sektörde işçi olmak üzere 136 bin 667 engellimiz istihdamdadır. 2018 Eylül sonu itibarıyla kamuda engelli işçi artış kontenjan sayısı 6 bin 154 kişidir. Aynı zamanda 2 bin 291 engelli işçi statüsünde kamuda kontenjan fazlası olarak istihdam edilmektedir."

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler, EKPSS tercihlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. EKPSS tercihlerine yönelik beklenti içinde olan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor.

2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.



Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI



2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, saat 15:30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.



Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Bildiği üzere 2018 yılı için 5 bin atama yapılacağı açıklanmış ve ilk 2 bin 500 atama Nisan ayında yapılmıştı. Aynı zaman da 2018 EKPSS sınav sürecide işledi. Sınav yapıldı ve sonuçları açıklandı. Kura başvuruları alınmasına rağmen henüz engelli memur alımları yapılmadı. 2018 yılının nisan ayında ilk aşama olarak 2 bin 545 engelli personel ataması yapılmıştı. Nisan ayında yapılan bu atamalar EKPSS 2. yerleştirmelerinde gerçekleştirilmişti. Lise düzeyi atamalarda 444 kişi, önlisans düzeyinde 57 kişi, lisans düzeyinden bin 348 kişinin ataması yapıldı. Şimdi birçok engelli vatandaş engelli memur ataması ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.



Lisans mezunu 1897 aday tercih yaptı, 1100 kontenjan ayrıldı 854 aday yerleştirildi ve 246 kontenjan boş kaldı. Önlisans mezunu 4211 aday tercih yaptı 531 kontenjan ayrıldı 465 aday yerleştirildi ve 66 kontenjan boş kaldı. Ortaöğretim mezunu 23178 aday tercih yaptı 540 kontenjan ayrıldı 502 aday yerleştirildi ve 38 kontenjan boş kaldı.



Alımlar, 2016 ve bu yıl 22 Nisan'da yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak.



Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.



Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016 veya 2018 EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.



Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.



22 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2018 EKPSS'nin ardından gözler sınava ait soru ve cevapların ayrıca sonuçların açıklanmasına çevrildi. 2018 EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklandıktan sonra sıra atama işlemlerine gelecek. 2018/2 EKPSS Tercihleri ile yine 2500 engelli memur adayı atanacak. 2018/1 EKPSS/Kura Töreninde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ''Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile Aralık ayında yeniden EKPSS ile atama yapılacak'' dedi.



Atamanın ne zaman yapılacağı henüz belli olmamakla birlikte atanacak adaylar için gerekli tüm bilgileri haberimizde topladık.





KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA



EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;



1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,



2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,



3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,



4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.)



5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.



Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.



Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, yeni bir kura kayıt dönemine kadar yapılacak yerleştirme işlemine alınmazlar.



HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR



EKPSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ



Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) itiraz ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?



Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sınavın başvuru sürecinden sonuçların açıklanmasına kadar tüm aşamaları da ÖSYM sisteminden gerçekleştiriliyor. Buradan yola çıkarak EKPSS tercih işlemleri de ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden (ÖSYM AİS) gerçekleştirilecek. EKPSS Tercih Kılavuzu'ndan yararlanarak tercihlerini düzgün bir şekilde yapan adaylar ÖSYM'ye tercihlerini internet üzerinden iletecekler. Yapılacak işlemlerde özenli davranmak oldukça mühim. Adayların tercih süresinde tercih edecekleri kadroların genel ve özel koşullarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.