EKPSS kura canlı izleme frekansları: EKPSS kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

09.01.2020 14:22 - Güncelleme: 09.01.2020 14:22

EKPSS kura canlı izleme frekansları yayınlandı. EKPSS kura çekimi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020 EKPSS sonuçları için heyecan dorukta. Tercih yapan binlerce engelli vatandaş atama bekliyor. Sonuçlar için artık çok az bir süre kaldı. EKPSS kura töreni bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. EKPSS kura çekimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.













Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 13.30’da gerçekleştirecekleri programa ilişkin canlı yayın frekans bilgileri şöyledir:





HD





Uydu: Türksat 3A





Frekans: 11487,25 MHz





Symbol Rate: 6800





Fec: 3/4





Pol: DikeyDvbs-2









8 PSK





B.W 8,5 SD





Uydu: Türksat 3A





Frekans: 11458,00 MHz





Symbol Rate: 3200





Fec: 3/4





Pol: Dikey





Pol: DikeyDVB-S2B.W 4









HD (Yedek)Uydu: Türksat 3AFrekans: 11459,875 MHzSymbol Rate: 6200Fec: o,75Pol: YatayDVB-S28PSKB.W. 7,75

EKPSS KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?









EKPSS kura sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS kura töreni bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor. EKPSS kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI





İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;









Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.





657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.





657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.





Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.





2016 veya 2018-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.