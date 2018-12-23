EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı ÖSYM giriş 2018/2 EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak

EKPSS kura çekilişi ne zaman? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 EKPSS kura tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Engelli memur alımı sonuçları ne zaman belli olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2016 ve 2018'e giren kişilerin kamuya memur olarak atanması için yapılan 2018/2 EKPSS tercihleri için sonuç açıklaması bekleniyor. Süreç tamamlandığında, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için 2 bin 504 engelli memur alımı yapılacak. 2018/2 EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında başvuruları tamamlanan engelli memur ataması için sonuçların ne zaman açıklanacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan on binlerce kişinin merak ettiği konu oldu. EKPSS tercih sonuçları ÖSYM son dakika haberleri ve detaylar star.com.tr haber sitemizde.

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için başvurular geçtiğimiz hafta yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri sona erdi. Kurumların talepleri doğrultusunda, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya atama yapılacak.

Engelli memura müjde



Engelli vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2504 engelli memur alımı yapılacağını duyurmuştu.



Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıklamıştı. Pazartesi yapılacak 2.504 engelli memur atamasının dışında ayrıca devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin de kamu kurumlarına yerleştirmesi kurası da yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İşlemler noter huzurunda yapılacak.

EKPPS KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Aralık tarihinde 2 bin 500 engellinin kura çekilişi yapılacak. Söz konusu konu ile ilgili engelli memur adaylarının gözü kulağı atama tarihlerinde ve kadro sayılarındaydı. Sonunda beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, " 24 Aralık tarihinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atama kurasını yapacağız ." dedi



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada; "2018 Eylül ayı sonu itibarıyla kamudaki memur statüsünde yer alan engelli sayımız 53 bin 964 yani yaklaşık olarak 54 bin, bu sayı 2002 yılında 5 bin 777 idi yani yaklaşık 9 kat bir artış yaşandığını görüyoruz. Atama süreçleri devam eden engelli memurlarımızın da kayıtlara girmesi halinde engelli memur kontenjan açığı da 8 bin 667 olacak ve Aralık 2018 itibari ile de kamuda 2 bin 500 engellimize istihdam için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli işçilerimizle ilgili olarak da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre eylül sonu itibari ile 14 bin 782'si kamuda işçi, 125 bin 885'i ise özel sektörde işçi olmak üzere 136 bin 667 engellimiz istihdamdama kazandırılmıştır. 2018 Eylül sonu itibari ile kamuda engelli işçi artış kontenjan sayısı 6 bin 154 kişidir. Aynı zamanda 2 bin 291 engelli işçi statüsünde kamuda kontenjan fazlası olarak istihdam edilmektedir’’ ifadelerine yer verdi.

EKPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?



29 Kasım-7 Aralık tarih aralığında alınan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçen ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.



Ancak, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklama süreçleri baz alındığında EKPSS/2 tercih sonuçlarının en geç 31 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre erken ve geç açıklanma şeklinde değişkenlik gösterebilir.

BAŞVURUDA HANGİ PUAN TÜRLERİ ESAS ALINDI?



Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

EKPSS NEDİR?



"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'DE NELER DEĞİŞTİ?



Eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamada EKPSS ile ilgili yeni değişiklik yapıldığı, normalde 2 yıl geçerliliği devam eden sınavın 4 yıla uzatıldığı belirtilmişti.



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah 2 bin 500 engelli kardeşimizin söz verdiğimiz atamasını da mart ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Tercihlerini 16 Mart itibariyle yapacaklar ve mart sonunda büyük bir beklenti içerisinde olan engelli kardeşlerimizin de yine aile bakanlığımızla birlikte inşallah güzel bir organizasyonla iş hayatına girmelerine vesile olacağız." demişti.



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, ''Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım "2018 yılında 5000 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. Atamayı iki aşamada yapacağız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. 2018 yılının ilk çeyreğinde 2500; 2018 yılının son çeyreğinde 2500 engelli kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğiz. EKPSS sınav sonuçlarının geçerlilik süresini de 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. EKPSS sonucunun geçerli olduğu 4 yıl içinde engelli kardeşlerimizin aldığı en yüksek puan üzerinden atamalarını yapacağız. 2018 yılında ÖSYM'nin açıklayacağı takvim çerçevesinde EKPSS yapılacaktır.'' demişti.



EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?



Adaylar sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA



EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;

- Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

- Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,



- Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

- “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.)

- Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, yeni bir kura kayıt dönemine kadar yapılacak yerleştirme işlemine alınmazlar.