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Ekranda engeller kalkıyor

RTÜK’ün yaptığı yeni düzenlemeyle medya hizmet sağlayıcıları, engelli dostu programların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10’una ulaştıracak.

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Radyo, Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yapılan düzenlemeyle medya hizmet sağlayıcıları 6 ay içinde, engelli dostu programların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10’una ulaştıracak, haftada en az 2 akşam kuşağı programını ve ana haber bültenlerinden birini işaret diliyle yayınlayacak, hava ve yol durumu, güncel piyasa, döviz ve skor durum ekranları seslendirilecek. RTÜK’ün hazırladığı Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, medya hizmet sağlayıcıları 6 ay içinde, engelli dostu programların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10’una ulaştıracak. 

İŞARET DİLİYLE HABER

Engelli dostu yayınlar, en az yüzde 5’i ayrıntılı altyazı, en az yüzde 5’i işaret dili, en az yüzde 5’i sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere 2 yıl içinde toplam yayın süresinin yüzde 25’i; en az yüzde 10’u ayrıntılı altyazı, en az yüzde 10’u işaret dili, en az yüzde 10’u sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere 5 yıl içinde toplam yayın süresinin yüzde 40’ı kadar olacak. Ana haber bültenleri hariç haftada en az 2 akşam kuşağı programının, ilk yayınlarında ya da ilk yayınlarını takiben bir hafta içinde engelli dostu program olarak yayınlanması zorunlu hale getirildi. İfade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması amacıyla medya hizmet sağlayıcıların ana haber bültenlerinden birini günlük olarak işaret dili ile yayınlaması, hava ve yol durumu, güncel piyasa, döviz ve skor durum ekranlarını seslendirmesi zorunlu olacak. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), Üst Kurula bildirdiği en az 3 kanalında, bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yayın yapacak. Kamu spotlarında en az bir çeviri türü bulunacak. Koruyucu semboller de seslendirilecek. 

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

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