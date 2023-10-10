Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia: Kılıçdaroğlu'na karşı şansı yüksek!

CHP'den kesin olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilen Tanju Özcan'ın CHP ile ayrılığı kesinleşti. Eleştirilerin dozunu artıran Özcan, önceki gün katıldığı canlı yayında yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Seçim halk Kemal Bey'e güvenmediği için kaybedildi. 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı getiren tuhaf bir sistem ortaya koydular" dedi.

Yerel seçimlere bağımsız olarak gireceğini söyleyen Tanju Özcan, "Son girdiği 5 seçimin hepsini kazanmış biri olarak arkamda CHP olmadan, başka güçler olmadan, finansal kaynaklar olmadan, belediye imkânlarını kullanmadan ben bu seçimlerde kaybedersem 50 yaşında, siyaseti ertesi gün bırakacağım" diyerek istifa sinyali de verdi. CHP'nin yaklaşan kurultayı hakkında dikkat çeken iddialara yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİASI

CHP'de mertçe siyaset yapılmadığını söyleyen Tanju Özcan, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen Genel Başkanlık yarışı hakkında bomba bir çıkış yaptı. Her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun gizli adayı olarak gösterilen Özgür Özel'in son anda Genel Başkan adaylığından çekileceğini açıkladı.

Özel'in Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekileceğini iddia eden Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Ben Özgür Özel'in son anda adaylıktan çekileceğini, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olacağı bir kurultayın yaşanabileceğini düşünüyorum. Özgür Özel düzgün bir insan ama İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'na karşı şansı daha yüksek. Duyumlarım bu yönde.